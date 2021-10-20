Son dakika haberi: Serik'te trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

T.T'nin kullandığı 01 AC 095 plakalı otomobil, Atatürk ile Pehlivanlar caddelerinin kesiştiği kavşakta Rıdvan T. yönetimindeki 07 ARP 568 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ceylan Ö. yaralandı.

Kaza yerine ambulans gelinceye kadar yaralı, çevredekiler tarafından araçtan çıkartılarak kaldırım üzerine yatırıldı. Yaralı bir süre ambulans gelene kadar baygın şekilde yerde yattı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.