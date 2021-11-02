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Son dakika haber: "Sinyal Operasyonu"ndan Samsun'da da bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: "Sinyal Operasyonu"ndan Samsun'da da bir kişi gözaltına alındı

02.11.2021 11:56
Son dakika haber:

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonda Samsun'da 1 kadın gözaltına alındı.

İstanbul merkezli düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonda Samsun'da 1 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde "Sinyal Operasyonu" adıyla bu sabah 76 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyon kapsamında Samsun'da da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Ş. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.Ş. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

Son dakika haber: Sinyal Operasyonu ndan Samsun'da da bir kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 'Sinyal Operasyonu'ndan Samsun'da da bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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