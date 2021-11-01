Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 9 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il ve birimleri teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK