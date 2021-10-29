Son dakika haber! Sivas'ta ATV motoru devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Akpınarbeleni köyünde meydana geldi. Abdullah Akdağ (81) yönetimindeki ATV motoru Yavu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olan yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde Akdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akdağ'ın cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS