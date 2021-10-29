Son dakika haber! Sivas'ta ATV motoru devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber! Sivas'ta ATV motoru devrildi: 1 ölü
29.10.2021 21:38
Son dakika haberler: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Akpınarbeleni köyünde meydana geldi. Abdullah Akdağ (81) yönetimindeki ATV motoru Yavu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olan yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde Akdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akdağ'ın cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika 20:56 Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı 20:32 Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu 19:39 Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu 19:10 Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor 18:59 Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı 17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı 16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti 16:03 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi