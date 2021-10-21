Üye Girişi
Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı

21.10.2021 18:32
Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü'nün ekolojik sistemini tüm güzellikleriyle koruyacak olan çevre düzenleme projesinde çalışmalara başlandığı bildirildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü'nün ekolojik sistemini tüm güzellikleriyle koruyacak olan çevre düzenleme projesinde çalışmalara başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine 30 dakikalık mesafedeki göl, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan ve yaklaşık 200 kuş türünün barındığı göl ve çevresinde trekking, deniz bisikleti, kampçılık, olta balıkçılığı, kuş gözlem gibi birçok faaliyet yapılabiliyor.

Gölün turizme kazandırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce proje hazırlandı ve çalışmalara başlandı.

Sivas Valiliği himayesinde İl Özel İdaresince yürütülecek çalışmalarla, göl ve çevresinde ekosisteme uygun ahşap ve taş ağırlıklı düzenlemeler yapılacak.

Vali Salih Ayhan, göl çevresinde incelemelerde bulunarak idari ve teknik sorumlulardan bilgi aldı.

Bölgede çalışmaların özenli ve hassasiyetle yürütüleceğini belirten Ayhan, "Göl çevresinde yürüyüş parkurları, sosyal donatı alanları belli bir noktada hizmet verecek şekilde planlandı. Hafik Gölü'nü en güzel şekilde turizme kazandıracağız. Sivas'a hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı
Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı
Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı
Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı
Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki 17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki rekora ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 17:28 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki rekora ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar 17:18 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü 16:23 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı

Son Dakika Haberleri
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
18:02 Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili konuşan tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti
17:57 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor
17:48 "Müziğin sesini kıs" diyen kadın, çıkan kavga sonucu kocasını öldürdü: O ölmeseydi, ben ölecektim
17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki
17:36 Aydın'da yağış sonrası toprakta oluşan çatlaklar halkı korkuttu
17:34 Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı
17:17 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden
16:22 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti         
18:49
Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili konuşan tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili konuşan tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti         
18:02
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözleriyle ilgili konuştu: Parti terbiyemiz böyle         
17:44
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı         
17:35
Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımına damga vurdu Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımına damga vurdu         
17:25
Sosyal medyada çocukların uygunsuz görüntülerinin paylaşan sapık tutuklandı Sosyal medyada çocukların uygunsuz görüntülerinin paylaşan sapık tutuklandı         
16:31
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 18:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Sivas'ta kuş cenneti Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement