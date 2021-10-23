Ocakta unutulan tencere nedeniyle çıkan yangın paniğine neden oldu - Son Dakika

Sivas'ta bir evde ocakta unutulan tenceredeki yemeğin yanması sonucu çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Kılavuz Mahallesi'nde iki katlı evin ikinci katında ikamet eden T.K, yemek pişirmek için ocağın üzerine tencereyi koyarak evden çıktı.

Çevredekiler, bir süre sonra evin mutfağından duman yükseldiğini fark ederek itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, eve girerek ocağın üzerinde yanan tencereye müdahale etti.

Bu sırada evine dönen ve ekipleri görünce paniğe kapılan T.K'yi, komşuları teskin etti.