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Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

29.10.2021 00:26

Son dakika 3. sayfa haberi... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi, Sivas istikameti çıkışında otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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