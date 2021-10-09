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Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

09.10.2021 15:41

Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde daha önceden husumet yaşadığı arkadaşını sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren Kenan Cesur adlı şahıs adliyeye sevk edildi.

Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde daha önceden husumet yaşadığı arkadaşını sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren Kenan Cesur adlı şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur, Yalı Mahallesi'nde birlikte kahvehanede oturduğu köyden arkadaşı olan ve yakınları arasında Mahir diye tanınan Ramazan Çar ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili daha sonra Kenan Cesur'un evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşını öldürüp kaçarken yakalandı

Ölen Mahir Çar'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Arkadaşını vuran Cesur ise kaçmaya çalışırken Garipler Mezarlığı mevkiinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Cesur, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli, Gölcük, D 130, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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