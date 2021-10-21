ANTALYA'da, çocuklara ait uygunsuz görüntüleri çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilen M.S.K., polis operasyonuyla yakalandı. M.S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC), çocuklara ait uygunsuz görüntüleri sosyal medya aracılığıyla çeşitli hesaplara gönderdiği tespit edilen M.S.K. hakkında düzenlediği raporu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne göndermesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. M.S.K.'nin adresini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.S.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.S.K., tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLARIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİN PAYLAŞILMASINA TUTUKLAMA - Son Dakika