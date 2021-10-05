Son dakika haber: Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Muğla'da 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler, firar ettikleri belirlenen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, 2 kılıç, 3 senet, 50 şişe gümrük kaçağı içki ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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