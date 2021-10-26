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Son dakika haber... Sudan'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Sudan'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 7'ye yükseldi

26.10.2021 10:07

Son dakika haberlerine göre Sudan'da sabah saatlerinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 140'a yükseldi.

Sudan'da sabah saatlerinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 140'a yükseldi.

Sudan'da sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti. Ordu ise protestoları bastırmak için orantısız güç kullanmıştı. Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 140'a yükseldiği bildirildi.

Dokuz maddelik OHAL kararnamesi ile Sudan'ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddelerin geçerli olacağı, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24(3), 71, 72 sayılı anayasa maddelerinin kesin taahhütle kaldırılacağı ifade edildi. Kararnamede, geçici hükümetin feshedileceği ve kabinenin iyileştirileceği, eyalet valileri ile bakanlık müsteşarlarının bundan muaf tutulacağı aktarıldı. Şehir valiliklerine müdürler görevlendirileceği belirtilen kararnamede, yetkilendirme komitesinin yetkisinin durdurulacağı bildirildi.

SUDAN'DA GEÇİŞ DÖNEMİ

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Bugün yaşanan askeri hareketlilik, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Togo Cumhuriyeti, Başbakan, Darbe, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sudan'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sudan'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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