Son dakika haber... Suriye Milli Ordusu: Terör örgütlerine yönelik operasyonları yeniden başlatmaya hazırız

Son dakika habere göre Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı. Suriye'de SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceği vurgulandı.

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