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Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

11.10.2021 12:06
Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Çorum'un Alaca ilçesinde, suyla dolan hafriyat çukuruna düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesinde, suyla dolan hafriyat çukuruna düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un Alaca ilçesinde yapımı devam eden isale hattı çalışmalarının bulunduğu bölgeye giden 13 yaşındaki Ali Kubacık, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki hafriyat çukuruna düştü. Çocuğun su dolu hafriyat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye intikal eden AFAD sualtı ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Ali Kubacık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Su ile dolan çukurdan çıkartılan Kubacık'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kubacık'ın ailesinin mevsimlik işçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Çorum, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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