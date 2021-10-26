Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Kazada motosiklet sürücüsü Ali Ş. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş.'nin (25) kullandığı 43 UR 834 plakalı motosiklet, Ercan K.'nin kullandığı 43 HC 571 plakalı otomobile çarptı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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