TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu'nun ziyaretleri - Son Dakika

Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Türkiye olarak temiz enerji konusunda Avrupa'da 2'nci, dünyada 7'nci sıradayız. Yani ülkemizdeki enerjinin yüzde 52'sini yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından, hidrolik, rüzgar, güneş gibi kaynaklarından sağlıyoruz." dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kütahya'da, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kentteki bir özel hastaneyi ziyaret etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ülkenin salgıladığı gaz, karbondioksit ve metan gazlarının çok fazla olduğunu, Türkiye'ye özel şartların tanınması gerektiğini dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, temiz enerji konusunda birçok çalışma yapıyor. Türkiye olarak temiz enerji konusunda Avrupa'da 2'nci, dünyada 7'nci sıradayız. Yani ülkemizdeki enerjinin yüzde 52'sini yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından, hidrolik, rüzgar, güneş gibi kaynaklarından sağlıyoruz. Ayrıca katı atık arıtma tesislerimiz konusunda çok büyük hamleler yaptık. Bölünmüş yollarda trafikten kaynaklanan emisyonlar çok azaldı. Gerçekten Türkiye'de termik santrallerine filtre taktırmaya başladık. Binalarda izolasyon konusunda çalışmalar var. Kömür kullanımı binalarda çok azaldı. Bütün şehirlere doğal gaz getirdik. Oradan da çok büyük miktarda emisyon azalması oldu. Türkiye bu konuda çok büyük gayret ediyor."

Eroğlu, yeşil mutabakatı çerçevesinde çalışmalar yapıldığını, bu konuda da hazırladıkları raporu ve kurumlara yapılan teklifleri yakında Meclise sunacaklarını aktardı. Son yıllarda yaşanan kuraklığın Türkiye'ye de etkisi olduğunu aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Son yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de de bir kuraklık var. Bunu da dikkate alarak bütün grupların teklifiyle bir küresel iklim değişikliği ve kuraklığı konusunu alınacak tedbirlerle alakalı araştırma komisyonu kuruldu. O komisyonda komisyon üyeleri oy birliği ile beni komisyon başkanı seçti. Biz, bütün Türkiye'de kurum ve kuruluşlar, bu konuda araştırma yapan öğretim üyeleri hocalarımızın tamamını dinledik. Bu neticede bir rapor ortaya çıktı. Dünyada bütün ülkeler bu Paris İklim Anlaşmasını onayladı. Geçtiğimiz haftalarda oy birliğiyle Paris Anlaşması yüce meclisimiz tarafından onaylandı."

Eroğlu, iklim değişikliğine karşı orman varlığının artırıldığını, özellikle AK Parti hükümeti zamanında 5 milyar yüz milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, yarınlara daha güzel bir Türkiye bırakmak için gayret ettiklerini kaydetti.