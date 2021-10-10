TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bağcılar mevkiinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücüsü bariyerlere çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Göztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde motosikletiyle ilerleyen Murat Kaymaz (37) yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Murat Kaymaz ve arkasında bulunan 15 yaşındaki yolcu Muhammed Vasıf Yıldız yola savruldu. Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız ise ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul