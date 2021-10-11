BASIN AÇIKLAMASI 11.10.2021 - Son Dakika

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

542, 35 gram esrar, 76, 31 gram metamfetamin, 9, 05 gram eroin, 1, 93 gram afyon sakızı, 3 adet sentetik ecza maddesi, 925 TL para, 3. 845 paket kaçak sigara, 3. 394 kutu tıbbi ilaç ve 156 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 39 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanmıştır.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 13 şüpheli Asayiş, 9 şüpheli Kaçakçılık ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatılmıştır.

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği