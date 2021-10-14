Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi Mahallesi mevkiinden Rize yönüne seyreden araçlar, yağış sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.
Hasarın meydana geldiği kaza sonrası karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.
Bir süre trafiğin durma noktasına geldiği kaza sonrası trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yol normal akışına döndü.
Kaynak: AA
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