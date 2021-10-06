Son dakika haber... Trabzon'da 68 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu (2) - Son Dakika

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Tıp Fakültesi'nde 68 öğrencinin, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle tedaviye alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Yemek hizmetlerinin, yemekhane mutfağında, gıda mühendisi ve 2 aşçı denetiminde gerçekleştirildiği, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yemeklerden alınan numunelerin de incelendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Günlük pişirilen yemeklerin her çeşidinden, steril kaplara yeterli miktarda alınıp uygun koşullarda 72 saat bekletilmektedir. 6 Ekim Çarşamba günü Ortahisar Tarım İlçe Müdürlüğü'nden gelerek yemek numuneleri teslim alınmış ve analize gönderilmiştir. Yemek numunelerinin analiz sonucu geldiğinde, vuku bulan duruma ilişkin şikayetlerin yemekten mi yoksa taşıma zincirinden mi kaynaklandığı daha net olarak anlaşılacaktır."