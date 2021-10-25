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Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1)

25.10.2021 12:35

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatlarından telkari, hasır ve kazaziye tasarımı ve kalıp dökümü işlemleri için Kuyumculuk Tasarım Merkezi kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatlarından telkari, hasır ve kazaziye tasarımı ve kalıp dökümü işlemleri için Kuyumculuk Tasarım Merkezi kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu.

Şehrin el emeği göz nuru ürünlerinden telkari, hasır ve kazaziye için Kuyumculuk Tasarım Merkezi kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finansmanı sağlanan merkezde tasarım ve kalıp döküm işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece ürünlerin her defasında şehir dışına çıkması engellenecek, hem 5 milyon liralık tasarruf sağlanacak hem de tasarımların kopyalanmasının önüne geçilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon ziyareti sırasında Ayasofya Camisi ve Müzesi'nin altındaki Kuyumculuk Tasarım Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yürütücülüğünü Trabzon Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği merkezin kuyumculukta el işçiliğini ileriye taşıyacağını belirten Bakan Varank, "Kuyumculuk alanında Trabzon'a değer katacak bir proje." ifadesini kullandı.

Tasarımdan üretime kadar tüm aşamalar Trabzon'da gerçekleştirilebilecek

Merkeze ilişkin bilgi veren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon ekonomisinin, tarihinin ve kültürünün en önemli bileşenlerinden birinin kuyumculuk sektörü olduğunu belirterek, "Tarihi vesikalardan biliyoruz ki Kanuni Sultan Süleyman Han da kuyumculuğu Trabzon'da öğrenmiştir." bilgisini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında DOKA olarak son teknoloji ile donatılmış Trabzon Kuyumculuk Tasarım Merkezi'ni destekleyerek kente kazandırdıklarını kaydeden Adıyaman, merkez ile kuyumculuk sektörünün, tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarının artık Trabzon'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Adıyaman, üretim, maliyet ve zaman anlamında kazanç sağlayacak merkezin istihdama da katkısının olacağına dikkati çekerek, "Trabzon'un geleneksel el sanatları olan hasır, telkari, kazaziye gibi ürünleri de modern tasarımları ile daha katma değerli markalaşan ürünler olarak uluslararası arenada tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

5 milyon liralık tasarım masrafı

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı da tasarım yaptırmak isteyen kuyumcuların İstanbul'a gittiğinde yıllık toplam 5 milyon lira masraf yapmak durumunda kaldıklarını, merkezin açılması ile bu harcamanın Trabzon ekonomisi içinde kalacağını kaydetti.

Tasarımcı Ümran Kaynak da dünyada hiçbir makinenin üretmediği ürünleri Trabzon'da ürettiklerine işaret ederek, "Hasır, kazaziye, telkari... Bunları hiçbir makinada üretemezsiniz. İnsanların ilmek ilmek işlediği çok değerli sanatlar bunlar." görüşünü paylaştı.

Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1)
Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1)
Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1)
Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1)

Adıyaman, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu (1) - Son Dakika
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