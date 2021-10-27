Son dakika haber... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Güney, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü.

Güney'in Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi de hazır bulundu.

Görüşmede, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra başta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret alanları olmak üzere kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.