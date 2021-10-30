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Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı

30.10.2021 09:52
Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı

Son dakika haberler... Ümraniye'de Şile otoyolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon başında uyuya kalması sonucu araç bariyerlere çarptı.

Ümraniye'de Şile otoyolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon başında uyuya kalması sonucu araç bariyerlere çarptı. Kopan bariyer, yola savrulunca adeta faciaya davetiye çıkardı. Seyir halinde olan iki otomobil daha yola savrulan bariyere çarparak kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kaza sonucu uzun trafik kuyrukları oluştu. Yoğun trafik, drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesi Şile otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Dacia marka 34 KF 3116 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Murat Beter, direksiyon başında uyuya kalınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer yola savruldu. Yolda seyir halinde olan iki otomobil daha yola savrulan bariyer parçasına çarparak kaza yaptı. Bariyere çarpan Murat Beter ile diğer araçlarda bulunan Hamdullah Buyurgan, Barış Yolcu, Şemsettin Ayaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"Direksiyon başında uyuyunca bariyerlere çarptı"

Kazaya ilişkin konuşan Ali Şerifoğlu, "Arkadaş direksiyon başında uyudu. Bariyerlere vurdu. Bariyer yerinden koparak diğer iki araca vurdu. Toplam 4 yaralı var. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Durumlarının iyi olduğu öğrendik" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı

Ümraniye, Tragger, Şile, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ümraniye'de direksiyon başında uyuyunca kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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