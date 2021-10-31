Son dakika haber... Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü narkotik polisi tutuklandı (2) - Son Dakika

AVUKATI DARBEDİP, CEZA ALMIŞ

Konya'da otomobilinde 24 kilo 600 gram eroin taşıdığı suçlamasıyla tutuklanan polis memuru Cumhur Acarca'nın (40), 2009 yılında İstanbul'da görevliyken, 5 meslektaşıyla birlikte avukat Malik Zengin'i darbettikleri öğrenildi. Ekip aracına selektör yaptığı iddiasıyla çıkan tartışmada ters kelepçeledikleri Zengin'in kolunun darp sırasında çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle İstanbul Kadıköy 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polis memurlarının 1 yıl 3 ay ceza aldıkları, 2 yılın altında olduğu için erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında olan bu cezaların, 'yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyerek tekrar suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmaması ve yargılama aşamasında dosyaya yansıyan kişilik özellikleri değerlendirilerek' fiilen çektirilmesine karar verildiği bildirildi. Acarca'nın da aralarında bulunduğu polis memurlarının bu karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurduğu kaydedildi.