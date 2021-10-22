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Son dakika haber: Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir - Son Dakika

Son dakika haber: Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir

22.10.2021 11:16
Son dakika haber: Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir

Son dakika haberleri... Fas'ta geçen ay yapılan genel seçimlere koalisyonun büyük ortağı olarak giren ancak ciddi oy kaybıyla sekizinci sıraya gerileyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD), karizmatik kişiliğe, etkili hitabet gücüne ve toplumda önemli bir yere sahip eski Genel Sekreter Abdulilah Benkiran'ın...

Fas'ta geçen ay yapılan genel seçimlere koalisyonun büyük ortağı olarak giren ancak ciddi oy kaybıyla sekizinci sıraya gerileyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD), karizmatik kişiliğe, etkili hitabet gücüne ve toplumda önemli bir yere sahip eski Genel Sekreter Abdulilah Benkiran'ın liderliğinde yeniden eski gücünü kazanabileceği belirtiliyor.

Ülkede 8 Eylül'de yapılan seçimler sonrası milletvekili sayısı 125'ten 13'e düşen PJD'de, Genel Sekreter Sadeddin el-Osmani ile Genel Sekreterlik üyeleri sorumluluğu üstlenerek istifa etti.

Parti, 30 Ekim'de yapılacak genel kongreye hazırlanırken 2017'de PJD Genel Sekreterlik görevini Osmani'ye devreden Abdulilah Benkiran ismi yeniden ön plana çıktı.

Faslı uzmanlar, AA muhabirine, PJD genel kongresinde eski Genel Sekreter Benkiran'ın partiye dönme ihtimalini ve muhtemel sonuçlarını değerlendirdi.

Benkiran'ın partiye döneceği iddiaları

Kadı Iyaz Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Abdurrahim Allam, Benkiran'ın PJD'yi yeniden siyaset sahnesinin ön saflarına taşıyabilecek bir isim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Benkiran'ın karizmatik bir kişiliğe ve etkili hitabet gücüne sahip olduğunu söyleyen Allam, PJD'nin Benkiran liderliğinde içinde bulunduğu gerilemeden çıkararak yeniden toparlanabileceği görüşünü paylaştı.

Allam, "Benkiran, partiye liderlik ettiği dönemde hem kendi partisinde hem de toplumda kabul gören bir isim olduğunu gösterdi." dedi.

PJD'nin Benkiran döneminde elde ettiği başarılara dikkati çeken Allam, "Parti, Benkiran'ın Genel Sekreterlik döneminde 2016 yılında 1 milyon 600 bin kişinin oyunu alarak en yüksek oy oranına ulaşmak dahil bir dizi başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Allam, Osmani'nin izlediği "suskunluk" siyasetinin ve iletişim dilinin halkta karşılık bulmadığını belirterek, Benkiran'ın iletişim ve ikna kabiliyetinin partiye eski gücünü kazandırmada kolaylık sağlayacağını söyledi.

"Benkiran, partiyi birleştirebilir"

Faslı siyasi analist Muhammed Buden de Benkiran'ın PJD'ye dönüşünün partiye önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Buden, "Benkiran, öne çıkan bir kişiliğe ve birçok özelliğe sahip. Genel Sekreterlik görevini üstlenirse önümüzdeki dönemde partiyi birleştirebilir." diye konuştu.

Benkiran'nin liderlik yeteneğine, duruşuna, üslubuna ve olaylara yaklaşım tarzındaki farklılığa işaret eden Buden, tüm bu özellikleriyle partinin Fas toplumu içindeki konumunun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Buden, Benkiran'ın son dönemde PJD yöneticileri arasında çıkan görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmasını da umduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Benkiran'ın partideki bazı önemli isimlerle anlaşmazlığı geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmış olsa da birçok sorun onun sayesinde çözülebilir ve parti içerisinde birlik sağlanabilir."

Fas'ta seçim sonrası değişen siyasi dengeler

Ülkede 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.

PJD Genel Sekreterlik görevini 2017'de Abdulilah Benkiran'dan teslim alan Saadettin el-Osmani, seçimde yaşanan büyük oy kaybı nedeniyle sorumluluğu üstlenerek PJD Genel Sekreteri görevinden istifa etmişti.

PJD'de yeni yönetimin seçilmesi için ekim ayı sonunda genel kongreye gidileceği duyurulmuştu.

Milletvekili, Adalet, Eylül, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir - Son Dakika


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