Üye Girişi
Son dakika haber... Virginia'daki Müslüman mezarlığı davası Washington Post'un başyazısına konu oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Virginia'daki Müslüman mezarlığı davası Washington Post'un başyazısına konu oldu

15.10.2021 17:51
Son dakika haber... Virginia'daki Müslüman mezarlığı davası Washington Post'un başyazısına konu oldu

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin Virginia eyaletindeki Stafford belediyesi ile İslami kuruluş arasındaki Müslüman mezarlığı davası, Washington Post (WP) gazetesinde yayın kurulunun makalesine konu oldu.

NEW ABD'nin Virginia eyaletindeki Stafford belediyesi ile İslami kuruluş arasındaki Müslüman mezarlığı davası, Washington Post (WP) gazetesinde yayın kurulunun makalesine konu oldu.

"Sonunda Virginia'da bir Müslüman mezarlığı onaylandı. Şimdi bağnazlığın uygun bir cenaze törenine ihtiyacı var" başlığı ile yayınlanan makalede, ilgili dava için "İslamofobi kokusunun zamanla büyüdüğü beş yıllık bir kuşatma sessiz bir şekilde sona erdi." yorumu yapıldı.

Makalede, belediye yetkililerinin Müslüman mezarlığını engelleme girişimi "utanç verici" ve "zayıf bir yargı" şeklinde eleştirilerek, dava sonunda ödemek zorunda kaldıkları 500 bin dolar tazminat ve 400 bin dolara yakın mahkeme masrafı da vergi israfı olarak değerlendirildi.

Belediyenin Müslüman mezarlığına izin vermemek için yerleşim yerine 30 metre uzaklık kuralını sessizce 275 metreye çıkarması "Bizans oyunu" olarak nitelenen makalede, "Sonucu iyi bitmesine rağmen, olay bağnazlığın henüz uygun şekilde gömülmediğini de gösterdi." ifadesi paylaşıldı.

Virgina'nın Stafford Belediyesi, kanuna uygun olduğu halde Tüm Müslümanlar Derneğinin (AMAA) aldığı araziyi mezarlık yapmasına izin vermemek için yönetmeliğini usulsüz şekilde değiştirmekten davalı olmuş, geçen hafta 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etmek zorunda kalmıştı.

Belediyenin, AMAA'nın açtığı ve 5 yıl süren davada avukatlık ve mahkeme masrafları olarak da 390 bin dolardan fazla harcama yaptığı bildirilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Virginia, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Virginia'daki Müslüman mezarlığı davası Washington Post'un başyazısına konu oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor 17:37 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi 17:17 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı 17:10 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı 16:52 İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım 16:17 Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı 15:26 Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı 14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son Dakika Haberleri
17:44 Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı
17:10 6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
17:06 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik
16:43 Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti
Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
17:44
Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı         
17:37
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik         
17:07
Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var         
16:27
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti         
23:35
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 17:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Virginia'daki Müslüman mezarlığı davası Washington Post'un başyazısına konu oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement