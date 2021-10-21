Diebold Nixdorf, Yapı Kredi'nin kısa süre önce DN SeriesTM ATM'leri Türkiye'de kullanıma sunarak sektördeki en son self-servis teknolojisine yükselttiğini duyurdu.

Self-servis çözümü, bankanın müşterilerine yönelik sürdürülebilirlik ve ileri müşteri deneyimine ilişkin taahhüdünü desteklemek amacıyla en son teknolojiyi sağlıyor. Finansal ve perakende teknoloji şirketi Diebold Nixdorf, Yapı Kredi'nin kısa süre önce DN SeriesTM ATM'leri Türkiye'de kullanıma sunarak sektördeki en son self-servis teknolojisine yükselttiğini duyurdu. Böylece Yapı Kredi, DN AllConnect ServicesSM, tarafından desteklenen DN Series'in kurulumuyla; NFC, biyometrik veriler ve kart okuyucu kimlik doğrulamasını içeren daha entegre bir çözümde kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunabilecek.

ŞİRKET MALİYETLERİ EN AZA İNİYOR

Şirketler tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapı Kredi, Türkiye genelinde 400'den fazla DN Series ATM kurulumu gerçekleştirdi. Tüm bu ATM'lerin, bulut bilişim ve makine öğrenmesi kullanarak teknik cihaz verilerini sürekli olarak bir araya toplayan ve analiz eden DN AllConnectSM Data Engine tarafından destekleniyor. Bu teknoloji sayesinde bir olay bildirildiğinde, DN AllConnect Data Engine olayın temel nedeni ve gerekli olan onarım türünü uzaktan tanımlar. Ayrıca teknisyenin gerekli beceri ve deneyim düzeyi, gerekli olan yedek parçalar ve tahmini onarım süresi hakkında da bilgi sağlar. Yapı Kredi nakit dönüşümünü optimize etmek amacıyla, DN Series tasarımının ayrılmaz parçası olan yerleşik nakit dönüşümü (cash recycling) özelliğini kullanıyor. Bu özellik sayesinde ATM'ler parayı güvenli ve doğru bir şekilde kabul edebilir, doğrulayabilir, depolayabilir ve yeniden dolaşıma sokabilir. Bu da verimliliği artırır ve para taşıma şirketlerinin makineleri yeniden doldurma sıklığını azaltarak karbon emisyonlarını ve nakit taşıma maliyetlerini en aza indirir" bilgisi verildi.

GELENEKSEL ATM'YE GÖRE YÜZDE 50'YE VARAN GÜÇ TASARRUFU

DN Series ailesi, çevresel sürdürülebilirliğini daha da güçlendirmek amacıyla geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiği ve çoğu geleneksel ATM'ye göre yüzde 25 daha hafif olduğu kaydedilerek "Bu, bileşenlerin ve terminallerin hem üretim işlemlerinde hem de nakliyesinde karbondioksit emisyonlarını azaltır. Ayrıca, tüm DN Series ATM'lerde en son LED teknolojisinin ve yüksek verimli elektrik sistemlerinin kullanılması sayesinde geleneksel ATM'lere göre yüzde 50'ye varan güç tasarrufu sağlanır" denildi.

Konuya ilişkin olarak Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların bankaları kullanım şekli değişiyor ve ATM, modern kullanıcı bankacılığı yolculuğunda kritik önemdeki bir dijital kanal. DN Series, müşterilerimize ATM'de daha kişiselleştirilmiş ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlıyor ve self-servis çözümün sürdürülebilirliği, çevreyi koruma taahhüdümüzü destekliyor" dedi.

"MÜŞTERİLER EN GÜVENLİ ÇÖZÜM İLE BANKACILIK İŞLEMİNİ YAPABİLİR"

Diebold Nixdorf Türkiye Bankacılık Genel Müdürü Murat Karagözoğlu, "Türkiye'nin dijital bankacılık alanındaki öncülerinden biriyle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Müşteriler, bugün sektördeki en entegre, verimli ve güvenli self-servis çözümü ile bankacılık işlemlerini yapabilir. DN AllConnect Data Engine tarafından sağlanan gerçek zamanlı veri izleme ile bir aradaki DN AllConnect Services hizmetlerimiz maksimum kullanılabilirlik ve performans sunuyor" diye konuştu.