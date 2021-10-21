Üye Girişi
Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor

21.10.2021 14:18
Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor

Son dakika haberi... Diebold Nixdorf, Yapı Kredi'nin kısa süre önce DN SeriesTM ATM'leri Türkiye'de kullanıma sunarak sektördeki en son self-servis teknolojisine yükselttiğini duyurdu.

Diebold Nixdorf, Yapı Kredi'nin kısa süre önce DN SeriesTM ATM'leri Türkiye'de kullanıma sunarak sektördeki en son self-servis teknolojisine yükselttiğini duyurdu.

Self-servis çözümü, bankanın müşterilerine yönelik sürdürülebilirlik ve ileri müşteri deneyimine ilişkin taahhüdünü desteklemek amacıyla en son teknolojiyi sağlıyor. Finansal ve perakende teknoloji şirketi Diebold Nixdorf, Yapı Kredi'nin kısa süre önce DN SeriesTM ATM'leri Türkiye'de kullanıma sunarak sektördeki en son self-servis teknolojisine yükselttiğini duyurdu. Böylece Yapı Kredi, DN AllConnect ServicesSM, tarafından desteklenen DN Series'in kurulumuyla; NFC, biyometrik veriler ve kart okuyucu kimlik doğrulamasını içeren daha entegre bir çözümde kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunabilecek.

ŞİRKET MALİYETLERİ EN AZA İNİYOR

Şirketler tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapı Kredi, Türkiye genelinde 400'den fazla DN Series ATM kurulumu gerçekleştirdi. Tüm bu ATM'lerin, bulut bilişim ve makine öğrenmesi kullanarak teknik cihaz verilerini sürekli olarak bir araya toplayan ve analiz eden DN AllConnectSM Data Engine tarafından destekleniyor. Bu teknoloji sayesinde bir olay bildirildiğinde, DN AllConnect Data Engine olayın temel nedeni ve gerekli olan onarım türünü uzaktan tanımlar. Ayrıca teknisyenin gerekli beceri ve deneyim düzeyi, gerekli olan yedek parçalar ve tahmini onarım süresi hakkında da bilgi sağlar. Yapı Kredi nakit dönüşümünü optimize etmek amacıyla, DN Series tasarımının ayrılmaz parçası olan yerleşik nakit dönüşümü (cash recycling) özelliğini kullanıyor. Bu özellik sayesinde ATM'ler parayı güvenli ve doğru bir şekilde kabul edebilir, doğrulayabilir, depolayabilir ve yeniden dolaşıma sokabilir. Bu da verimliliği artırır ve para taşıma şirketlerinin makineleri yeniden doldurma sıklığını azaltarak karbon emisyonlarını ve nakit taşıma maliyetlerini en aza indirir" bilgisi verildi.

GELENEKSEL ATM'YE GÖRE YÜZDE 50'YE VARAN GÜÇ TASARRUFU

DN Series ailesi, çevresel sürdürülebilirliğini daha da güçlendirmek amacıyla geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiği ve çoğu geleneksel ATM'ye göre yüzde 25 daha hafif olduğu kaydedilerek "Bu, bileşenlerin ve terminallerin hem üretim işlemlerinde hem de nakliyesinde karbondioksit emisyonlarını azaltır. Ayrıca, tüm DN Series ATM'lerde en son LED teknolojisinin ve yüksek verimli elektrik sistemlerinin kullanılması sayesinde geleneksel ATM'lere göre yüzde 50'ye varan güç tasarrufu sağlanır" denildi.

Konuya ilişkin olarak Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların bankaları kullanım şekli değişiyor ve ATM, modern kullanıcı bankacılığı yolculuğunda kritik önemdeki bir dijital kanal. DN Series, müşterilerimize ATM'de daha kişiselleştirilmiş ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlıyor ve self-servis çözümün sürdürülebilirliği, çevreyi koruma taahhüdümüzü destekliyor" dedi.

"MÜŞTERİLER EN GÜVENLİ ÇÖZÜM İLE BANKACILIK İŞLEMİNİ YAPABİLİR"

Diebold Nixdorf Türkiye Bankacılık Genel Müdürü Murat Karagözoğlu,  "Türkiye'nin dijital bankacılık alanındaki öncülerinden biriyle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Müşteriler, bugün sektördeki en entegre, verimli ve güvenli self-servis çözümü ile bankacılık işlemlerini yapabilir. DN AllConnect Data Engine tarafından sağlanan gerçek zamanlı veri izleme ile bir aradaki DN AllConnect Services hizmetlerimiz maksimum kullanılabilirlik ve performans sunuyor" diye konuştu.


Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor
Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor
Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor

Türkiye, Kredi, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi 14:09 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı 13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? 13:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? O kaçtı, sahibi kovaladı! Yaramaz maymununu balık ağı ile böyle yakaladı 12:56 O kaçtı, sahibi kovaladı! Yaramaz maymununu balık ağı ile böyle yakaladı
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak 12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi

Son Dakika Haberleri
14:17 1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim etmemiş! Yalanı ortaya çıkan taksici gazetecilere saldırdı: Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim
14:13 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
14:12 İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü
14:08 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi
14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı
13:28 Son Dakika! Erdoğan, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi: İşi kendi akışına bırakamayız
13:13 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?
1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim etmemiş! Yalanı ortaya çıkan taksici gazetecilere saldırdı: Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim 1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim etmemiş! Yalanı ortaya çıkan taksici gazetecilere saldırdı: Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim         
14:17
İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim         
14:13
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti         
14:00
Saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan sessizliğini bozdu: Konunun ırkçılıkla alakası yok Saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan sessizliğini bozdu: Konunun ırkçılıkla alakası yok         
13:23
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi         
13:03
Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü         
12:45
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 14:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Yapı Kredi, Türkiye'de ilk DN SeriesTM ATM'lerinin kurulumuyla self-servis ağını genişletiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement