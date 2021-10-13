Hakkında yakalama kararı bulunan PKK/PYD/ YPG terör örgütü üyesi yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren terörist gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; Suriye'de PKK/PYD/YPG Terör Örgütü'nde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda; önceki yıllarda Suriye'de PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren H.A.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. H.A.E.'nin Melikgazi ilçesinde bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. H.A.E.'nin yapılan incelesinde 'PYD/YPG Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

H.A.E., Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.