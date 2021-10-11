Yat limanında korkutan yangın
Bursa'da yat limanında çıkan yangına müdahale ediliyor
BURSA - Bursa'da bulunan yat limanında çıkan yangın şiddetini arttırırken, müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
Bursa'nın sahil ilçelerinden Kurşunlu'da bulunan yat limanında bir anda yangın başladı. Yoğun dumanların çıktığı limanda itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde müdahale ettiği öğrenildi. Kara dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Yat limanında korkutan yangın - Son Dakika