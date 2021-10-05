Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu - Son Dakika

Ağrı'da, seyir halindeki otomobilin karşısına çıkan köpek kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde seyir halindeki 34 HH 5170 plakalı araç sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken, kazada bir kişi yaralanarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - AĞRI