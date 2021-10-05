Üye Girişi
Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

05.10.2021 09:14
Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da, seyir halindeki otomobilin karşısına çıkan köpek kazaya neden oldu.

Ağrı'da, seyir halindeki otomobilin karşısına çıkan köpek kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde seyir halindeki 34 HH 5170 plakalı araç sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken, kazada bir kişi yaralanarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - AĞRI

Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Tragger, Köpek, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar 09:05 Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar Yasak Elma'da gerçekler ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı 08:53 Yasak Elma'da gerçekler ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi 08:04 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi
Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı 07:44 Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerce girilemedi İşte sorunun temel kaynağı 07:22 Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerce girilemedi İşte sorunun temel kaynağı Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim 20:08 Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları 19:26 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor

Son Dakika Haberleri
08:56 Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele
08:53 Yasak Elma'da gerçekler ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı
08:37 Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi
08:03 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi
07:44 Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
07:24 İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü
07:10 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutmasını istedi
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele         
08:56
Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi         
08:38
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama         
19:51
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu         
16:01
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 09:19:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Yola çıkan köpek kazaya neden oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement