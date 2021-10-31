Üye Girişi
Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı

31.10.2021 09:22

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi ile yolcuk yapan yabancı uyruklu bir şahsa ait iki koli içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi ile yolcuk yapan yabancı uyruklu bir şahsa ait iki koli içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uygulama yapıldı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan ticari takside yabancı uyruklu G.A.M. isimli yolcuya ait iki adet koli içerisinde 108 kutu içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 SKM" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı

15 Temmuz, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 seçimlerinde net hedef verdi: Birincilik istiyoruz 09:11 MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 seçimlerinde net hedef verdi: Birincilik istiyoruz Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin 08:22 Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor 07:56 Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık 07:30 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi 01:26 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde 17:08 Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra kıyamet koptu Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra kıyamet koptu         
09:21
Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var         
08:49
Ayakta dahi duramıyordu! Alkollü sürücü, lüks otomobiliyle İstanbul'u birbirine kattı Ayakta dahi duramıyordu! Alkollü sürücü, lüks otomobiliyle İstanbul'u birbirine kattı         
08:20
İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
07:43
Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi! Yolcular yola savruldu: 1'i ağır 10 yaralı Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi! Yolcular yola savruldu: 1'i ağır 10 yaralı         
03:10
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 09:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement