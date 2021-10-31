Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
31.10.2021 09:22
Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi ile yolcuk yapan yabancı uyruklu bir şahsa ait iki koli içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi ile yolcuk yapan yabancı uyruklu bir şahsa ait iki koli içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uygulama yapıldı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan ticari takside yabancı uyruklu G.A.M. isimli yolcuya ait iki adet koli içerisinde 108 kutu içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 SKM" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İSTANBUL
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