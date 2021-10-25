ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Kabalar köyünde, düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Alaplı ilçesi Kabalar köyünde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 47 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: ZONGULDAK-DÜĞÜNDE DAĞITILAN TAVUKTAN YİYEN 47 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika