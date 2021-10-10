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Son dakika haberi: 3 Kişinin yaralandığı silahlı kavganın firarisi genç 2 gün sonra yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: 3 Kişinin yaralandığı silahlı kavganın firarisi genç 2 gün sonra yakalandı

10.10.2021 17:57
Son dakika haberi: 3 Kişinin yaralandığı silahlı kavganın firarisi genç 2 gün sonra yakalandı

Son dakika haberler... Bolu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden bir otomobille kaçan şahıs, polisin 2 günlük çalışması sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden bir otomobille kaçan şahıs, polisin 2 günlük çalışması sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 100 adreste yaptıkları aramada zanlının yakalandığı evde tüfek, mermi ve telsiz bulundu.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada ayağından yaralanan Mertcan P., Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak'ta bulunan bir apartmana kaçarken, Ömer Faruk A. ise olay yerinde bulunan bir otomobille olay yerinden ayrıldı.

Yaralı girdiği apartmanda yakalandı

Kavgada ayağından yaralanarak bir apartmana saklanan Mertcan P., vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği apartmanda ilk müdahalesi yapılan Mertcan P., tedavisi için hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Mertcan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşlarıyla yürürken kurşunların hedefi oldu

Mertcan P. ve Ömer Faruk A.'nın silahlı kavgasında mermiler arkadaşlarıyla birlikte caddede yürüyen 21 yaşındaki Semih U.'ya isabet etti. Semih U. kanlar içinde yerde kalırken, arkadaşları büyük korku yaşadı. Merminin göğüs altına isabet ettiği Semih U. ağır yaralı olarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri 2 gün boyunca 100 adreste aradı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan Ömer Faruk A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, Ömer Faruk A.'nın saklanabileceği yaklaşık 100 farklı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda, Ömer Faruk A., gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda pompalı tüfek, çok sayıda tabanca, haberleşmek için telsiz ve yüzlerce kurşun ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ömer Faruk A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurşunların hedefi olan gencin ilk anları ortaya çıktı

İki kişinin silahlı kavgasında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunların hedefi olan ve hastanede yaşam mücadelesi veren Semih U.'nun vurulduktan sonraki ilk anları ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettikleri görüntülerde, Semih U.'nun kanlar içinde yerde yattığı ve arkadaşlarının büyük korku yaşadığı anlar yer aldı. - BOLU

Son dakika haberi: 3 Kişinin yaralandığı silahlı kavganın firarisi genç 2 gün sonra yakalandı
Son dakika haberi: 3 Kişinin yaralandığı silahlı kavganın firarisi genç 2 gün sonra yakalandı

Karaçayır Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Şehit, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 3 Kişinin yaralandığı silahlı kavganın firarisi genç 2 gün sonra yakalandı - Son Dakika


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