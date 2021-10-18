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Son dakika haberi | 30 YIL HAPSE ÇARPTIRILAN KIZ KARDEŞE CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA 10 YIL DAHA CEZA - Son Dakika

Son dakika haberi | 30 YIL HAPSE ÇARPTIRILAN KIZ KARDEŞE CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA 10 YIL DAHA CEZA

18.10.2021 14:38

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da geçen yıl yargılandığı davada hamile bıraktığı kız kardeşi H.E.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan R.E. (31), kardeşine başka zaman da istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine 10 yıl 5 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'da geçen yıl yargılandığı davada hamile bıraktığı kız kardeşi H.E.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan R.E. (31), kardeşine başka zaman da istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine 10 yıl 5 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi H.E. (16), 2019 yılı Mart ayında, kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., sezaryen ameliyatına alındı. Karında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenen bebek ameliyatla alındı. Hastane yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Bozkır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ifadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı.

KORKTUĞU İÇİN ANLATAMAMIŞ

H.E., yarıyıl tatili için eve gittiğinde ağabeyinin, yine cinsel istismarda bulunmak istediğini bu sırada karnının şişkinliğini görüp, hamile olduğunu anladığını söyledi. H.E., buna rağmen kendisine cinsel istismarda bulunmaya devam eden ağabeyinin hamileliğiyle ilgili, "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini, korktuğu için de yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini kaydetti. Gözaltına alınan R.E., sorgusunda kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. R.E., tutuklanırken, H.E. devlet korumasına alındı.

BEBEK AĞABEYİNDEN

Soruşturma kapsamında R.E. ile kız kardeşinden alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda ölü bebekten alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, bebeğin R.E.'den olduğu belirlendi. Savcılık tarafından ağabey hakkında, 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan 56 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan R.E., kız kardeşiyle 1 kez ilişkiye girdiğini, olay günü alkollü olduğu için hatırlamadığını, kız kardeşiyle ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, veli toplantılarına kendisinin gittiğini öne sürdü.

KIZ KARDEŞ VE ANNE-BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Olaydan bilgilerinin olmadığını söyleyen anne K.E. ile baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

YASADA ÜST SINIR 30 YIL

Mahkeme heyeti 21 Ocak 2021'de görülen karar duruşmasında R.E.'ye 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Suçun kız kardeşine yönelik birden fazla ve cebir kullanılarak işlenmesinden dolayı ceza 54 yıla kadar çıkartıldı. İyi hal indirimiyle de 45 yıla indirildi. Ancak mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 61'İnci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, 30 yıldan fazla olamaz' maddesi gereği cezayı 30 yıla düşürdü.

DAHA ÖNCE DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu R.E.,'nin kız kardeşine başka zaman da cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine hakkında yeni bir dava daha açıldı. Yine Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada H.E., ağabeyinin tacizlerinin 9-10 yaşlarında başladığını, evde kimsenin olmadığı zamanlarda gerçekleştiğini, 12-13 yaşlarda da cinsel istismarda bulunduğunu korktuğu ve çekindiği içinde kimseye söyleyemediğini, hamile olduğunu öğrendiğinde de 15 yaşında olduğunu anlattı.

Cumhuriyet Savcılığı da mütalaasında, H.E.'nin sanığın öz kardeşi olduğu belirtilerek, "Aralarında evlenme yasağı bulunduğu, mağdurun 20 Nisan 2018 tarihi itibarıyla 15 yaşını tamamladığı gözetildiğinde bu tarihten sonra sanık ile mağdur arasında rızaen gerçekleşen cinsel ilişkilerin zincirleme biçimde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu, suçun bu haliyle şikayete bağlı olmadığı, sanığın öz kardeşi mağdura yönelik zincirleme şekilde 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçunu oluşturduğu anlaşılmakta' dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, 14 Ekim 2021 tarihinde görülen karar duruşmasında R.E.'ye 'aralarında evlenme yasağı bulunan kişi ile reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun birden fazla işlendiği için ceza 12,5 yıla çıkartıldı. Ceza, duruşmadaki iyi halinden dolayı da 10 yıl 5 aya indirildi.

Son dakika haberi | 30 YIL HAPSE ÇARPTIRILAN KIZ KARDEŞE CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA 10 YIL DAHA CEZA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinsel İlişki, Mahkeme, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 30 YIL HAPSE ÇARPTIRILAN KIZ KARDEŞE CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA 10 YIL DAHA CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 30 YIL HAPSE ÇARPTIRILAN KIZ KARDEŞE CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA 10 YIL DAHA CEZA - Son Dakika
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