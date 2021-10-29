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Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Roma'da bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Roma'da bir araya geldi

29.10.2021 21:07
Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Roma'da bir araya geldi

Son dakika haber... ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ile aralarında krize yol açan Avustralya, İngiltere, ABD (AUKUS) denizaltı anlaşmasını "beceriksiz" bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ile aralarında krize yol açan Avustralya, İngiltere, ABD (AUKUS) denizaltı anlaşmasını "beceriksiz" bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AUKUS denizaltı anlaşması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından İtalya'nın başkenti Roma'daki Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliğinde ilk kez yüz yüze görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Fransa'nın "en eski, en sadık ve en iyi" müttefikleri olduğunu söyledi.

Biden, Fransa ile yaşanan AUKUS krizine ilişkin ise "Bu konuyu ele alış biçimimiz beceriksizceydi. Bunu çok büyük bir gururla yapmadık." dedi.

Söz konusu anlaşmadan Fransa'nın önceden bilgisi olduğunu düşünerek hareket ettiğini aktaran Biden, "Fransa çok çok değerli bir ortağımız." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'dan "geleceğe bakmak gerek" vurgusu

Macron, büyükelçilikte Biden'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Denizaltı krizinden" sonra ortak çalışma başlattıklarını ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiklerini ifade eden Macron, bundan sonra geleceğe bakmak gerektiğinin altını çizdi.

Macron, son haftalarda yapılan çalışmaların ve bugünkü görüşmenin Avrupa'nın egemenliği ve savunmanın mahiyetine açıklık getirdiğini belirtti.

NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek istediklerini dile getiren Macron, görüşmede Hint-Pasifik bölgesinde iş birliği yapma iradesini dile getirdiğini kaydetti.

Macron, Sahel bölgesinde terörle mücadele konusunda Biden'in aldığı kararlardan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"(Denizaltı krizinden sonra) Somut kararlar aldık ve bunlar eylem ve inisiyatiflerle desteklendi. Bu da bir güven süreci başlattı. Birçok konuda iş birliği güçlendirilecek." ifadesini kullanan Macron, Biden ile açıklık getirilmesi gereken konuları görüştüklerini belirtti.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül'de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması ile Avustralya'nın en az 8 nükleer enerjili denizaltıya sahip olması planlanıyor.

AUKUS anlaşmasının imzalanmasıyla Avustralya ve Fransız Naval Group tarafından 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 65,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşme iptal edilmişti.

Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizce kısaltmasından oluşan AUKUS anlaşmasından dolayı Avustralya'nın ülkesiyle yaptığı anlaşmayı iptal etmesini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" ifadesini kullanmıştı.

Bakan Drian, Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Deniz Altı, Avustralya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Roma'da bir araya geldi - Son Dakika


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