Son dakika haberi... ABD'nin Alabama eyaletindeki selde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'nin Alabama eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan ani sel ve su baskınları nedeniyle en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Associated Press, eyaletin kuzeydoğusunda sele kapılan 4 yaşındaki çocuğun ve 18 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini, Birmingham şehrinde ise sele kapılan bir otomobilde 23 yaşında bir kadın ve erkeğin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

Selin en ağır şekilde yaşandığı Pelham'da yetkililer, kurtarma çalışmalarında görev alan en az 100 itfaiye personelinin 82 kişiyi evlerinden, en az 15 kişiyi ise mahsur kaldıkları araçlardan kurtardığını açıkladı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, çarşamba gecesi ortalama 33 santimetreye ulaşan yağışların eyalette bugün de devam edeceğini ve 13 santimetre daha yağış beklendiğini kaydetti.

Ağustosta da komşu Tennessee eyaletinde ani sel baskınları nedeniyle en az 12 kişi hayatını yitirmişti.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle ani sellere yol açan aşırı yağış riskinin iki katına çıktığına dikkat çekiyor.