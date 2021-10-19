Son dakika haberi... Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu (2) - Son Dakika

Adana'da, polisin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 kişinin yakalanması için düzenlediği şafak operasyonunda, 21 hükümlü, yapılan baskınlarla yakalandı. Yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan ceza aldığı belirlenen hükümlüler Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından sağlık kontrolüne götürülen hükümlüler ardından adliyeye sevk edildi. 21 hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis, kalan firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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