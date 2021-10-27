Adana'da kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikelere karşı hazırlıklı olmak için hastanede tatbikat gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Yüreğir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, koruyucu kıyafet giyen KBRN ekibi, personel ve yaralı tahliyesi için çalışma başlattı.

Ulaştıkları personel üzerinde cihazla ölçüm yapan ekipler, daha sonra bu kişileri tatbikat gereği güvenli alana yönlendirdi.

Ekipler, ulaştıkları bir yaralıya da ilk müdahalede bulunarak tedaviye alınmasını sağladı.

AFAD ekipleri, tehlikeyi uzaklaştırıp hastaneyi güvenli hale getirerek tatbikatı tamamladı.