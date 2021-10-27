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Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda iki zanlı yakalandı

27.10.2021 10:05
Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda iki zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da iki araçta gümrük kaçağı 70 kilogram tütün ve 130 paket sigara ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iki araçta gümrük kaçağı 70 kilogram tütün ve 130 paket sigara ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Toprakkale bağlantı yolunda yaptığı uygulamada iki aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçlarda eğitimli köpekle yapılan aramada, gümrük kaçağı 70 kilogram tütün ve 130 paket sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücüler M.G.D. ve M.E, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Sigara, Tütün, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika


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