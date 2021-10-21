Adıyaman'ın Besni ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şambayat Beldesi'nde faaliyet gösteren çırçır fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta müdahale edildi.
Yaklaşık 100 ton pamuğun kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika