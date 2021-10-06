Son dakika haberi: Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Operasyonda 4 DEAŞ üyesinin gözaltına alındığını kaydeden Mücahid, operasyonda örgüte ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Öte yandan Taliban sözcüsü ve Taliban geçici hükümetinin Kültür Bakanı Yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid , başkent Kabil 'in Pagman ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yerel yetkililer, Kame'nin Kale-i Ahund bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, kaymakam ile 2 korumasının yaralandığını bildirdi.

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