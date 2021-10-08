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Son dakika haberi: Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

08.10.2021 15:04
Son dakika haberi: Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

Son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kunduz Hastanesinden alınan bilgiye göre saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirirken 60 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

???????Saldırının yapıldığı camiye giden yollar, Taliban güçleri tarafından kapatıldı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Zabihullah Mücahid, bombalı saldırı, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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