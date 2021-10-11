Son dakika haberi: Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre - Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybederken, 10 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırı sonrası çıkan yangını söndürdü.

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