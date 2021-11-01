İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Akyazı ile araçta yolcu olarak bulunan Melissa Dilruba Tuncer (22) yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış

Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı