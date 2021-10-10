Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı