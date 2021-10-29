Üye Girişi
Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

29.10.2021 23:25
Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre AKSARAY'da, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eşmekaya Beldesi Bakım Yaylası yolunda meydana geldi. Ali Kemal Akbal (20) yönetimindeki 68 EV 541 plakalı otomobil, Ragıp Çağlak'ın (22) kullandığı 68 HA 164 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ali Kemal Akbal'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan traktör  sürücüsü Ragıp Çağlak ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı 23:05 Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü 21:46 İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu 20:32 Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi 19:48 Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor 19:10 Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Aşı karşıtı adam, eylemde işin içine Bakan Soylu'yu katıp polise tehditler savurdu: Açığa alınacağını biliyor musun? 18:39 Aşı karşıtı adam, eylemde işin içine Bakan Soylu'yu katıp polise tehditler savurdu: Açığa alınacağını biliyor musun?
Siirt'te 17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti 16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:15 29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
Mustafa Sarıgül, yanına gittiği gençler kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı Mustafa Sarıgül, yanına gittiği gençler kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı         
23:19
Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası         
22:50
Yunanistan'a giden Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'a giden Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz         
21:39
Biden Biden "denizaltı" krizinden sonra Macron'la ilk kez bir araya geldi: Beceriksizce davrandık         
20:10
Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu         
19:39
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar         
18:00
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 23:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement