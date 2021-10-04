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Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2)

04.10.2021 16:28
Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2), System.String[]

Son dakika haberlerine göre IĞDIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMAIğdır Barosu, Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

IĞDIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Iğdır Barosu, Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Iğdır Baro Başkanı Serkan Alakan, "Cuma günü bir genç kızımız intihar etti. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak kızımızın acısını paylaşmak ve devam eden soruşturmanın takipçisi olacağımıza ilişkin basın metnini okumak için toplandık. Her ne kadar olay vahim olsa da trajik bir şekilde hayatını kaybeden kızımızın yaşanan olayda masum olduğunu düşünüyoruz. Mahkemede bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar ise sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün şüpheli bir şekilde intihar ettiği haberini tüm kamuoyu gibi üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesini ihlal etmemek için uğraşırken 18 yaşındaki Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta ismine yer verdiği 43 yaşındaki şüpheli, dün yüzü dahi kızarmandan Aleyna'yı hedef alan bir basın açıklaması yapması büyük cüretsizliktir. Günlerdir bu olaya sessiz kalanlar ise bu şahsın kendisini aklama çabasında ve açıklamalarını manşet manşet paylaştı. Bu olayın birkaç gün süren bir duyarlılıktan sonra örtbas edilmesini, hayatı sona eren bir kadının suçlu olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. Her kadın cinayeti ve şiddet vakasından sonra toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi sanıyoruz. Ama her birimiz, her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor ve toplumsal travma altında bu şiddetten zarar görüyoruz. Tüm sorumlulara sesleniyoruz; devlet kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve tüm şüpheli kadın ölümlerini aydınlatmakla görevlidir. Devletimizi taahhüt ettiği tüm bu görevleri yerine getirmeye çağırıyoruz. Açıkça ve yüksek sesle 'yeter artık' diyoruz. 18 yaşında hayatı sona eren Aleyna Ağgül kardeşimiz için çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak sürecin sonuna dek takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."


Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2)
Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2)
Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti (2) - Son Dakika
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