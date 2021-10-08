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Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

08.10.2021 13:23
Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel'in 16 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Türkiye'nin kendileri için önemine işaret eden Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı." dedi.

Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir." ifadelerini kullandı.

Seibert, Alman hükümetinin, özellikle Suriye'den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye'nin başarısına işaret ettiğini belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor." dedi. Seibert, bunun, AB'nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu kaydetti.

Angela Merkel, 16 ekim, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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