Japonya'da ana trafoda çıkan yangın sebebiyle yaşanan enerji kesintisi, Tokyo'da tren hatlarını kullanan 230 binden fazla yolcuyu etkilendi.

Doğu Japonya Demiryollarına (JR East) ait Tokyo yakınlarındaki Saitama'ya bağlı Warabi'de ana trafo merkezinde yangın çıktı.

Yangın sonrası yerel itfaiye olay yerine sevk edildi. Yerel emniyet güçlerine göre 3,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Ana trafoda transformatörlerin bulunduğu odanın hasar gördüğü yangının sebebine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kyodo ajansına göre, yangın sebepli yaşanan enerji kesintisi Tokyo metropolündeki tren hatlarının geçici olarak durmasına sebep oldu.

Kesinti sonrası JR East, Keihin-Tohoku ve Joban hatlarını kapsayan hatların durdurulmasından yaklaşık 236 bin yolcu etkilendi.