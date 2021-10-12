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Son dakika haberi! Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

12.10.2021 09:37
Son dakika haberi! Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan, 2'si askeri mahrem, 7'si sivil yapılanmalar içerisinde sorumlu seviyede faaliyet göstermiş 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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