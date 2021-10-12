Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan, 2'si askeri mahrem, 7'si sivil yapılanmalar içerisinde sorumlu seviyede faaliyet göstermiş 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika