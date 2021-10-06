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Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyon

06.10.2021 10:33
Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey sorumluları oldukları ve örgüt adına aktif faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey sorumluları oldukları ve örgüt adına aktif faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, haklarında FETÖ üyeliği suçundan arama kaydı bulunan 3 kişinin, Ankara'da halen örgüt adına faaliyet gösterdiklerinin belirlenmesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Örgüt talimatları doğrultusunda gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıkları belirlenen zanlılara yönelik polis ekiplerinin uzun süreli takip çalışması sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan B.O, Ş,K. ve A.K. yakalandı.

B.O'nun, daha önce örgütün "Rize il ablalığı"nı yaptığı, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı ve halen örgüt adına faaliyet gösterdiği, Ş.K'nın da "Ankara Sincan Bölge İmamlığı" ve "Eyalet Talebe Mesullüğü" yaptığı tespit edildi.

Dijital inceleme için özel ekip

Zanlıların adreslerinden yapılan aramalarda, çok sayıda hatlı, hatsız telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için telefonların ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla İstihbarat, TEM ve Siber Suçlar görevlilerinden oluşan özel ekip kurulduğu öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika


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